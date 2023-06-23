涉诈骗或当钱骡 警方逮捕七名男子

涉嫌诈骗与当钱骡，警方逮捕七名男子并控上法庭。

新加坡警察部队星期五（6月23日）发文告说，七名介于18至34岁的男子，涉及假朋友诈骗、投资诈骗、招聘诈骗、租房骗局和冒充政府官员诈骗等案件。

他们被指通过Telegram或脸书与犯罪团伙进行交易，欺骗银行开设新户头，并把自己的户头以500至900元出售或出租给犯罪团伙。其中一名男子也被指以300元把自己的Singpass资料卖给犯罪团伙，用来开设银行户头。

七名男子星期五（23日）在欺诈、洗黑钱和帮助他人在未经许可的情况下，获取电脑资料等罪名被控上法庭。

根据刑事法典第417节条文，欺骗罪名若成立，可面对最长3年监禁、罚款或两者兼施。洗黑钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。未经授权访问电脑资料罪成，初犯者可被判坐牢最长2年，或罚款，或两者兼施。如果在知情和未经授权的情况下，向他人提供可从电脑获取程序或数据的任何密码、访问代码或其他方式，初犯者罪成将被判监禁不超过三年，或罚款不超过1万元，或两者兼施。

警方表示严正看待诈骗案件，涉案者将被依法处置。

公众可上网scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1800-7226688，了解更多防范骗案信息。

若有骗案的资料，公众可致电警方热线1800-2550000，或上网www.police.gov.sg/iwitness通报。