胜宝工业信托反驳维权股东 撤换外部管理公司提案

维权投资基金Quarz亚洲资本（Quarz Capital Asia）要求胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）董事会撤除现有的外部管理公司，改由内部公司负责管理，这项提议遭信托经理人批评，指这可能破坏单位持有人的投资价值。

胜宝房地产投资管理公司（Sabana Real Estate Investment Management）星期四（6月22日）对Quarz的提案作出反驳。

它在文件中指出，改由内部经理人管理的提议存在“潜在风险”。公司也指出，Quarz没有为信托的持续性制定策略和计划，以及撤换经理人可能导致信托必须提前还清现有贷款。公司说：“它们提出的理由过于简单，而且没有清楚说明如何执行这些提案或计划的时间表。”

胜宝工业信托管理公司是香港上市的物流地产公司ESR集团（前称ESR Cayman）间接持股的投资公司。在本地股市，ESR集团也持有ESR-乐高房产信托（ESR-Logos REIT）管理公司的99%股权。

Quarz持有胜宝工业信托的14％股权。它近期不断与信托管理公司对抗，在4月25日举行的股东大会上，它也曾针对信托管理公司的管理能力提出质疑。有小股东担心殃及池鱼，呼吁双方合作解决彼此的矛盾，甚至有小股东建议让Quarz的代表进入董事会。

截至星期五（6月23日）上午约10时，胜宝工业信托的股价无变动，持平于0.435元。