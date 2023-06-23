大士供水回收厂事故 31岁工人受伤送院

大士一处工地的一面墙的钢筋结构和毗邻的鹰架倒下，导致一名31岁孟加拉的工人受伤。

这起事故发生在星期四（6月22日）早上约5时25分，地点是大士枢纽通道（Tuas Nexus Drive）71A号的大士供水回收厂（Tuas Water Reclamation Plant）。

新加坡民防部队回复《联合早报》询问时证实，一人被送往新加坡国立大学医院。

公用事业局回复时证实这起事故，并指受伤的31岁男子是大士供水回收厂的一名工人。事发时，他正在监督现场鹰架升降和移位工作，因一面墙的钢筋结构和毗邻的鹰架倒下，导致他的左臂和左腿受伤。

公用局指出，工地的主要承包商是中国建筑集团有限公司（China State Construction Engineering Corporation Limited），受伤的是分包商的工人。

中国建筑集团新加坡分公司的代表回复时说，受伤的工人已接受了手术，也做了身体检查，目前人在医院，情况稳定。

代表说，公司一向遵守安全规定，事件发生后也将加强安全措施的监管工作。

公用局正与相关承包商调查这起事故，并已暂停施工现场所有的相关工作，也祝愿受伤的工人早日康复。

新加坡警察部队受询时证实接获通知，根据初步调查，案件不涉及犯罪行为，调查还在进行中。