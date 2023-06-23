丹戎巴葛拆楼墙塌 客工恰巧走过人行道被压死

丹戎巴葛拆除旧楼坍塌时，印度籍客工恰好路过工地围板旁边的人行道，不幸被倒塌的墙体压中，从废墟中救出时已经丧命。

工作场所安全与卫生理事会（Workplace Safety and Health Council，简称WSH Council）星期五（6月23日）发出通报，揭露这起致命工伤意外的部分细节。

《联合早报》报道，位于丹戎巴葛安顺路、正在拆除中的旧楼富士施乐大厦（Fuji Xerox Towers），上星期四（6月15日）下午约2时发生钢筋水泥墙倒塌事故，一名20岁印度籍客工遭重50公吨的钢筋水泥墙压住，八小时后被救出时已经断气。

理事会说，事发时这栋旧楼的地上二层突然发生墙体坍塌，一名工人恰好走过工地围板旁的人行道，结果不幸被墙体压中。搜救人员当晚从废墟中救出这名工人，但他已气绝。

理事会指出，拆除工程是高风险的建筑项目，必须由专业的工程师制订拆除方法，以确保任何结构在拆除前及过程中，墙体、天花板、楼板、梁柱及其他相邻结构保持稳固，也要将结构各部分的设计和内部要素纳入考量。

为了防止类似事故重演，理事会建议，所有参与这类项目的公司应进行拆除前的调查工作、制订拆除计划，以及时刻监督工程和工人安全，同时让旗下员工参与安全培训课程等。