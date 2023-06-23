探索展览了解南极洲气候变化如何影响我国生态

南极洲距离我国约1万公里，但气候变化对它的威胁迫在眉睫，冰帽融化也会对新加坡等低洼岛国造成影响。即日起，公众可前往新加坡植物园参观相关展览，深入了解这个冰雪高原所面临的威胁。

城市发展（CDL）、国家公园局，以及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联合举办名为”冰消水涨，城市淹没”（Melting Ice, Sinking Cities）的展览，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

展览共有五个展区，除了展示南极洲对全球生态环境的重要性、我国在迈向可持续发展所采取的措施，也展出南极气候考察（Antarctic Climate Expedition）队伍今年2月份前往南极洲考察时，所拍摄的壮丽景观。

一张张栩栩如生的照片让参观者彷佛置身南极洲，当中不乏绿色雪生藻类的画面，让人更能体会气候变化对南极洲的迫害。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮（右二）与海洋地理杂志创办人欧锦德（左起）、知名海洋学家厄尔博士、公园局局长黄攸宁、城市发展集团首席运营官郭益升，以及城市发展集团首席可持续发展官晏洁慧一同参观展览。（梁麒麟摄）

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期五（6月23日）受邀为展览主持开幕仪式。她致辞时说，展览除了带领参观者踏上迷人的南极之旅，也强调我国致力于保护丰富的海洋生物多样性和海岸防护的韧性。

城市发展也与花园城市基金延长合作关系10年，并捐赠总值150万元的现金及实物，用于翻新城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery）和为植物园访客提供更多展览和活动。

展览设在位于植物园内的城市发展绿艺廊，公众即日起至明年3月可免费参观。公众也可浏览城市发展网站https://cdlsustainability.com/，参观虚拟展览。