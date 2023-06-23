减少野猪进入社区 正华自然公园三地点装围篱

近期两起野猪在武吉班让区伤人事件引起关注，国家公园局采取防范措施，在正华自然公园三个地点安装围篱和拦畜沟栅，减少野猪进入住宅区的情况。

拦畜沟栅（cattle-grid）是一种装在地面，防止动物离开特定地区的装置。装置上的格子大过野猪足部，野猪会因踩空而后退。

位于万吉地下通道的围篱和拦畜沟栅安装工作已完成，另外两个地点即沿着策士纳道和卡利巴株高架桥下，准备拦阻野猪进入社区的工程，预计在今年7月和8月完工。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期五（6月23日）下午巡视正华自然公园，了解公园局所采取的安全措施后接受记者访问时强调，当局向来把公众安全放在首位。

“我知道居民对最近野猪伤人事件感到担忧，我们采取积极主动和科学的方法管理野猪。”

今年迄今共有三起野猪攻击人事件，其中两起发生在武吉班让。5月1日，一名女子深夜在万吉路巴士站等车时遭攻击，小腿伤口深可见骨，前后做了四次手术。另一名男伤者则是在6月1日，到正华自然公园遛狗时遇袭，伤口缝了20多针。

与陈杰豪一起到场巡视的武吉班让区国会议员连荣华受询时指出，两名伤者已在逐渐康复中，但伤势较重的女伤者，距离完全痊愈尚要一段时间。他会继续提供二人所需的援助。

公园局数据显示，2019年迄今，当局已人道毁灭约50只在正华自然公园捕获的野猪。

成年野猪体重可达100公斤和一公尺长，它们的繁殖率极快，母猪年满一岁即有生育能力且一胎多产，一年可生两胎，每胎可生出四只至12只幼崽，但在人类喂食下，每胎可达16只幼崽。

换言之，一只母野猪一年可生出32只小野猪。由于在新加坡大自然中没有天敌，若没有加以控制，野猪的数目在短期内会急速增加。