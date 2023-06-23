陆交局将翻新约630辆公共巴士

陆路交通管理局将翻新约630辆“中年”巴士，确保公共巴士维持在良好的服务状态。

陆交局星期四（6月22日）通过政府电子商务网站GeBIZ，为巴士的中期翻新工作招标。这是政府在2016年推出巴士发包经营模式（Bus Contracting Model）以来，第一次为公共巴士进行翻新工程。

巴士发包经营模式推出前，巴士属于公共交通业者的资产，相关翻新工程也由他们负责。

陆交局发言人受询时说，陆交局早前视察了超过400辆公共巴士的状态，以决定此次翻新工程的范围。这次的翻新事项包括更换巴士座椅、地板革、巴士门系统的组件，以及窗户和挡风玻璃的密封胶。

一辆巴士的翻新工程一般耗时约一周完成，依承包商资源而定。

受委任的承包商将在今年至2025年间，与本地公共交通业者——新捷运、SMRT企业、前进新加坡和易塔通协调，排期完成约630辆公共巴士的翻新工程。陆交局会同各方合作，确保巴士运作不受影响。

这630辆全是柴油驱动巴士，有些是双层巴士，有些是单层巴士。

发言人说，公共巴士一般投入服务近10年后，就会送去翻新，更换耗损的部件，确保巴士维持在良好状态。公共巴士车龄到法定的17年时就会退役。

截至去年5月，我国有约5800辆公共巴士，平均车龄约八年。约3％的巴士停在车厂，作为后备巴士。