陈振声：若泰勒丝来学校免费表演 可放假一天

申请学校放假一天去看演唱会？教育部长陈振声在脸书上贴文做出回应，并向学生们发起挑战。

西方乐坛天后泰勒丝（Taylor Swift）的人气不容小觑，她上一次在新加坡举办演唱会已经是九年前的事情，此次公布演唱会消息后引发了强烈的反响。

6月23日中午12时，泰勒丝新加坡演唱会通过Ticketmaster网站开放登记门票购买意向，网站疑似因访问人数过多，一度出现故障。

还有一些学生向教育部请愿，希望学校能放假一天，让他们尽情享受演唱会。

教育部长陈振声星期五（6月23日）在脸书发表贴文说，他听到了学生们的呼声，也感受到了他们的激动。但是他担心，如果为此放假一天的话，酷玩乐团（Coldplay）、Blackpink、BTS、碧昂丝（Beyoncé）或其他的粉丝怎么办。

陈振声打趣地向学生们发出挑战：“为了公平起见，如果有任何积极且有创造力的歌迷，能够邀请她或者其他顶级歌手到你的学校免费演出，我们可以让你的学校放假一天。然后所有人都能享受这场具包容性的演唱会。”

泰勒丝将于明年3月2日至4日在国家体育场连唱三晚，新加坡站是她时代巡回演唱会（The Eras Tour）东南亚的唯一一站，也是继日本东京之后亚洲的第二站。