保持身心健康 东部居民可报名“健康向上！”

东海岸集选区的40岁及以上居民，星期六（6月24日）起可报名参加“健康向上！”（HealthUp!）计划，由专人指导进行个人健康规划，并参加活动和进行体检等，提高生活质量。

“健康向上！”计划由服务东部居民的新保集团（SingHealth）配合健康SG推出，旨在通过社区保健鼓励人们更活跃健康，减少患上疾病的风险。

也是东海岸集选区议员的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期六在Health Up!首个活动上说，我国人口老龄化，东海岸区内的居民有约四成年龄超过60岁，人们患上慢性疾病和面对社会孤立的风险也随着年龄而增加。“预防胜于治疗，应即刻开始培养好的习惯。”

报名参与计划的每名居民将与一名健康协调员配对，共同制定个人化的疗护计划，其中包括在诊所或社区体检，以及参加各种健康和小组指导课程。

新保集团2021年在淡滨尼推出计划，让250名40岁以上的居民率先参与，随后扩展至1000人。参与者中，体检率都有所改善。

东海岸40岁以上的新加坡公民和永久居民，接下来两周可到勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）或上网https://www.singhealth.com.sg/rhs/health-up了解详情并报名参与。

健康SG计划将于今年7月5日正式推展，由三大医疗集群担任区域保健经理，在各区推行社区保健。

负责西部的新加坡国立大学医学组织（NUHS）以及中北部的国立健保集团（NHG）早前也已推出健康SG相关计划。