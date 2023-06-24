警设网络守护者办公室 专门调查儿童性剥削案

警方在男子住家被搜出16万个私藏的色情档案，调查员耗费大量时间查看视频，找出4万多个儿童性剥削内容，最终将他控上法庭。男子后来被判入狱32个月。

负责这起案件的刑事侦查局专门罪案调查署高级调查员陈嘉慧告诉《联合早报》，视频和照片数量非常庞大，她几乎一个人查看所有档案，尝试从中找出蛛丝马迹。

“警方目前没有发现任何儿童在新加坡被性剥削，大部分本地涉案者都是浏览、散播和藏有这类视频或照片，但我们最终的目标是要抓到性剥削者，救出受害儿童，所以我们会与国际刑警组织属下超过68个国家展开合作。”

为了让调查员有一个较保密的空间处理性剥削内容的调查工作，新加坡警察部队将在下个星期一（6月26日）正式启用“网络守护者办公室”。

这间办公室位于警察广东民大厦三楼，有别于许多调查员共用的大型办公室，网络守护者办公室是一个小型办公室，仅供调查儿童性剥削案件的调查员使用，为他们提供较为保密的空间，可以在不受干扰的情况下展开调查。

除了有新设施和各种软件帮助调查工作，办公室的设计也照顾到调查员的心理健康。

办公室设有大片玻璃窗户、舒服的长沙发，还有美妙的音乐作为背景，让长时间查看儿童性剥削内容的调查员，可以偶尔抽离令人揪心的性爱档案，适时地放松心情。