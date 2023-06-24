活动中习得反诈骗知识 中学生助阿姨避免受骗

光洋中学学生通过“学生反诈骗大使比赛”中学到的反诈骗知识，成功阻止自家阿姨成为电商诈骗的受害者。

为鼓励公众积极参与反诈骗行动，东陵警署针对青少年群体发起反诈骗大使比赛，提高他们对于诈骗问题的认识，同时应用学生的作品向全民传播反诈骗意识。

光洋中学的林家萱（15岁）向《联合早报》分享了自己如何运用比赛中学习到的反诈骗知识，成功阻止阿姨成为电商诈骗的受害者。

“当阿姨告诉我她想购买一个在网上促销的手机，价格只要一般手机的25%时，我立刻想起准备比赛时学到识别诈骗的知识，赶紧劝她不要下单。”

新加坡警察部队星期六（6月24日）在大巴窑建屋发展局中心举办第二场警方社区路演（Police Community Roadshow）上，为“学生反诈骗大使”比赛的前三名获奖团队颁奖。

主宾内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲致辞时强调，预防诈骗需全民参与，“反诈骗大使比赛”便响应了早前跨部门防诈骗小组提出的“ACT（加、查、报）框架”中，“报”的宗旨。学生们通过研究诈骗趋势，并以视频形式分享研究成果，向社区传播反诈骗意识，预防更多人坠入陷阱。

新加坡女子学校的队伍在15支参赛队伍中脱颖而出，冠军队伍的黄宇浠（15岁）说，虽然诈骗案的数量越来越多，但很多人对于多变的诈骗手段却不全然了解。“参加比赛后，我对于在社区中传播反诈骗意识有更强的责任感了。”

路演现场也首次展出了以元宇宙为概念的Roblox游戏“MATA-Verse”，让青少年沉浸式体验警察的工作。通过游戏中的角色，玩家可以在虚拟世界中体验警察的工作，增强青少年法律意识。