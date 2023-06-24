粉红点集会 欢庆所有的家庭

一年一度的“新加坡粉红点”集会，星期六（6月24日）在芳林公园演说者角落举行。入夜后，出席集会的参与者在主办方的呼吁下，纷纷取出携带到场的手电筒，照耀出粉红色和彩虹色的灯海拼出“家人”的英文字样。

今年的粉红点活动是我国去年10月废除《刑事法典》第377A节条文后的首次集会，主题为“欢庆所有家庭”，旨在展现同性恋、双性恋、跨性别（LGBT）人士社群家庭的多样性，并确认这样的家庭在新加坡也能被接纳，可享有应有的位置。粉红点活动自2009年起，已连续在芳林公园主办了15年。今年是粉红点在四年后，再次于夜间举行。

粉红点发言人陈松辉说，认为这个社群对家庭构成威胁的想法是非常荒谬的，这不仅在新加坡社会中造成了分裂，还导致家庭成员对立而分裂了家庭。他认为，这个社群人士的父母经常在孤立和缺乏支持中挣扎，社会压力和错误信息放大了双方的恐惧和羞耻感，使情况进一步复杂化。主办方希望通过本次活动，让这些父母有机会获得关于这个社群的信息，并认识有相同处境父母。

这是粉红点活动在四年后，再次于夜间举行。（关俊威摄）

多位国会议员和政治人物也出席了粉红点活动以示支持，包括文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆、行动党议员吴顺喜、工人党议员何廷儒和蔡庆威、前进党非选区议员潘群勤等。