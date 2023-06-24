红点同心党三周年晚宴 颁奖给徐顺全詹时中

反对党红点同心党庆祝建党三周年，并在周年庆晚宴上颁奖给新加坡民主党秘书长徐顺全博士和反对党元老詹时中。现年88岁的詹时中并未出席晚宴，奖项由夫人罗文丽代领。

红点同心党（Red Dot United）的晚宴星期六（6月24日）举行，根据红点同心党发出的声明，为日常活动筹募资金的党庆晚宴获得热烈支持，在开始售票前就获得善心人士全额资助，160个席位在五天内订购一空。

红点同心党授予徐顺全“有远见的反对党领袖”奖，授予詹时中的则是“终身成就奖”。红点同心党说，颁给徐顺全的奖项，“表彰他在倡导更公平社会方面，坚定不移的奉献精神和前瞻思维”，詹时中则是“新加坡反对党历史中备受尊敬的人物，过去四十年卓越的领导才能激励了许多人”。

《联合早报》记者现场观察，出席晚宴的反对党政治人物除了徐顺全和罗文丽，还包括民主党的陈如斯、新加坡人民党秘书长谢镜丰、新加坡前进党中委暨妇女团主席刘韦伶、新加坡民主联盟主席林睦荃，以及曾在人民之声旗下参选的梁实轩。

红点同心党2020年5月26日向社团注册局注册，隔月15日获批准，紧接着就在7月举行的大选中竞逐裕廊集选区议席，挑战由国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼领导的人民行动党团队，但最终以25.39％的得票率落选。

红点同心党上个月在脸书贴文宣传周年庆晚宴时说，该党的成员和志愿者人数已有150人，并表示“我们的工作扎根于永续发展的经济，以及建设更平等的社会。”