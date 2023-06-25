植物园博物馆完成翻新 星期天重新开放

新加坡植物园博物馆完成翻新，星期天（6月25日）重新开放，让公众通过崭新的互动装置和展示了解植物园历史与近代发展。

国家发展部长李智陞星期天发布脸书贴文宣布上述消息时说，这座博物馆展示了植物园对环境保护，以及我国社会及经济发展所做的贡献，同时也向那些为植物园的发展奠定基础的先驱致敬。“今年是我国启动绿化工程的60周年，博物馆的翻新非常适时。”

植物园博物馆在2013年开幕，多年来通过互动及多媒体展示，介绍植物园自1859年创立以来的悠久历史。过去10年来，植物园完成了数项里程碑，包括在2015年成为我国首个获列入联合国教科文组织名录的世界文化遗产，以及在去年完成对植物园西边泰瑟－格洛园区（Tyersall-Gallop Core）的建设。

植物园博物馆今年3月关闭翻新，如今重新开放，正好配合一年一度的植物园遗产节。

星期六（6月24日）开幕的“植物园遗产节2023”，首次将活动扩展至福康宁公园。

公众可以参与在植物园与福康宁公园举办的一系列现场音乐会、导览活动、学习坊以及手工制作活动。

植物园今年也首次举办夜间导览活动，公众除了能了解植物园的历史，也能观赏园内的夜间动物，包括四线树蛙（Four-lined Tree Frog）以及果蝠（fruit bat）。

植物园遗产节的活动在6月25日和29日，以及7月1日和2日举行。这期间，植物园和福康宁公园之间有免费接驳巴士。详情可上网：www.go.gov.sg/hf23。