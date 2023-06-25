本地首个无障碍皮艇出发点 让体障者轻松参与水上运动

重建后的勿洛水上活动中心为体障者设立本地首个无障碍皮艇出发点，方便他们移入船中。

人民协会旗下的勿洛蓄水池百盛亲水天地（PAssion Wave）6月25日（星期天）正式开幕。除了增添更多水上运动设施及活动空间，新活动中心的最大亮点，是专为体障人士打造的全新无障碍皮艇出发点（barrier-free kayak launch point）。

在一般情况下，轮椅不能推上浮台（pontoon），体障者不只要靠他人帮助才能移至浮台，要安稳地坐上皮艇也有困难。为解决这些困扰，无障碍皮艇出发点设有一个有两种高度的长凳，体障者从轮椅下来后，可顺着长凳移动，慢慢滑入皮艇。

新活动中心的最大亮点，是专为体障人士打造的全新无障碍皮艇出发点。（人民协会提供）

这个无障碍出发点也备有皮艇固定装置，让体障者更平稳地坐入船中，再利用两边的扶手以及皮艇底下的滚轮，将船体推入水中。

配合开幕，由体障者、义工以及其他特需群体组成的三支龙舟队伍，也在星期天进行友谊赛。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆到场为比赛拉开帷幕，并参观新中心其他设施。

勿洛蓄水池百盛亲水天地是从2019年8月开始重建，工程进度一度受冠病疫情影响。新中心去年6月开始营业。人协未透露重建工程费用。

我国体障泳将叶品秀是百盛亲水天地咨询委员会委员，她对新的皮艇设施感到十分兴奋，也说这是一个开始，希望以后能在新加坡看到更多亲体障者的设施，展现社会包容。