武吉坎贝拉第二阶段工程延误 部分设施延迟开放

武吉坎贝拉综合体育及社区中心第二阶段的建筑工程出现延误，导致一些设施延后开放，中心内的三巴旺综合诊疗所预计最迟于年底12月落成。其他体育设施，如健身房和游泳池将比原定的8月延后一两个月启用。

卫生部长王乙康星期天（6月25日）为武吉坎贝拉综合中心新设的社区活动空间SPARKS@Bukit Canberra和ServiceSG中心主持开幕仪式后，视察了武吉坎贝拉第二阶段的建筑工程。王乙康也是三巴旺中基层组织顾问。

他过后接受媒体访问时说，在冠病疫情暴发后，承包商的问题和人手短缺等因素导致这个综合中心第二阶段的建筑过程出现一些延误。受影响的设施包括原定今年8月落成的全国最大ActiveSG健身房和四个游泳池，这些设施的工程预计将延迟至10月完成。原定去年落成的三巴旺综合诊疗所，也预计会在12月之前建成。

王乙康说，第二阶段的建筑工程正如火如荼地进行，主导这个发展项目的新加坡体育理事会和承包商等相关伙伴将按照新的时间表，尽快完成项目的工程。

另外，王乙康也说，自疫情暴发后，综合诊疗所旗下医护人员的工作量也因此加重。为了满足我国日益增加的医疗需求，当局正在增建更多综合诊疗所。除了三巴旺综合诊疗所，淡滨尼北综合诊疗也预计会在今年10月之前投入运作。他相信这些新的综合诊疗所，不仅能让这两个市镇的居民从中受益，也有助于扩大综合诊疗所网络。

目前，我国全岛有23个综合诊疗所，政府将在2030年之前把综合诊疗所增加至32个。