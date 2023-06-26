后港一组屋单位失火 一人吸入浓烟送院

疑卧房内电器起火，后港一间组屋单位失火，一名协助疏散居民的公众因吸入浓烟送院救治。

这起火患发生在星期天（6月25日）晚上7时30分左右，地点是后港5道第308座组屋13楼的一个单位。

民防部队星期天晚上在脸书发文说，盛港消防局消防员抵达现场后，发现火势从事发单位的一个卧房窜出，随后进入单位，并用水枪把火势扑灭。

单位内的一名住户也在当局抵达前从组屋逃出。为了安全起见，警方到场后也疏散附近单位共10个居民。

民防部队说，救护人员随即为受影响单位的住户检查是否吸入浓烟，但对方拒绝送院。不过，一名协助疏散邻居的公众则因吸入浓烟，送往中央医院救治。

初步调查显示，火患是房内的电源引起。当局提醒公众采取措施，避免由电源引起的火患，包括不应在一个电插座上插太多插头、关掉未使用的电器电源、定期检查电线，并更换陈旧破损的电线。