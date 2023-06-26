市场再度对收紧货币政策可能导致经济衰退感到担忧，美国股市上星期五（6月23日）全面下跌。纳斯达克指数下滑1.01％，标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌0.77％和0.65％。

新加坡方面，本地股市上星期五收报3191.60点，全周先升后跌，下跌了2.10%，无法守住3200点的水平。

以下是星期一值得关注的股票：

1）作为持有胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）约20.6%股权的股东，香港上市的物流地产公司ESR集团星期一发表公开信给信托单位持有人，对维权投资基金Quarz亚洲资本（Quarz Capital Asia）要求信托董事会撤除现有的外部管理公司，改由公司内部负责的提案提出疑虑。集团指出，Quarz的提案可能让信托的财务可行性和现金流面对不适当的风险。此外，如果撤除现有的外部管理公司的决议获批准，但改由公司内部负责的决议不获通过，信托可能面对没有经理人管理的情况。

胜宝房地产投资管理公司上星期四（6月22日）也对Quarz的提案作出反驳。它在文件中指出，改由内部经理人管理的提议存在“潜在风险”。它指Quarz没有考虑聘请全新内部管理团队的费用、新的董事会和管理层是否有足够能力，以及现有的外部管理公司会不会在过渡期间继续留任等因素。

2）康盛人生集团（Cordlife Group）星期一开市前披露，集团董事会接获伊莱雅士事务所（Harry Elias Partnership）的通知信，指Cradle Investments正在同第三方进行与集团有关的秘密讨论，不确定会否出现收购股权的献议。

3）扬子江船业星期日（6月25日）晚上发文告披露，争取到挪威船东Klaveness Combination Carriers一份订造三艘载重8万3300吨的混合散货船的合同，计划于2026年交付。

4） ESR乐高房地产投资信托管理公司上星期五发文告宣布脱售七个非核心房地产项目，其中六个在新加坡，一个在澳洲。总脱售价大约3亿3700万元。