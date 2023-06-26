与数机构合作研发 裕廊集团推碳排放计算器

本地建筑业多年来通过多种方式有效降低碳排放，但被称为“预付碳”的隐含碳排放往往被忽视。裕廊集团与多个机构合作，研发出一款可计算隐含碳排放的计算器，希望未来有更多建筑业者可使用工具，共同迈向减排目标。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期一（6月26日）为2023年国际绿色建筑大会致开幕辞时时，宣布裕廊集团与新加坡建设局、新加坡绿色建筑委员会，共同研发一款免费使用的新加坡建筑碳排放计算器（Singapore Building Carbon Calculator，简称SBCC） 。

隐含碳是指建筑材料从制造、运输、安装和建筑施工等过程中产生的含碳温室气体排放。简而言之，隐含碳排放指一栋建筑在投入使用之前的碳足迹。

随着建筑物通过科技技术提高运营碳效率，确保工程项目在设计阶段，就充分解决隐含碳排放的问题，变得非常重要。这是因为隐含碳不同于运营碳，无法通过日常节能来减少能源消耗，隐含碳排放在建筑物建成后，就无法改变。

网页版的计算器，建立在去年5月推出的建筑隐含碳计算器基础上，改良后的计算器界面清晰，更易使用。它也纳入新加坡元素，如加入原料和器材从海外运来本地的交通选项。计算器也允许在同一建筑项目上，多名使用者如项目管理员、工程设计师、承包商等参与输入数据。

输入数据后，系统会生成报告，详细列明各项材料碳排放，使用者可以再根据结果，考量是否要选择绿色建筑材料等方式，来减低碳排放。这款碳排放计算器获得建设局认可，使用计算器所得出的报告，可用来向建设局申请绿色建筑标志（Green Mark）。

根据世界绿色建筑委员会数据， 建筑隐含碳约占全球能源相关碳排放量的11%。若不采取任何措施，到2050年，隐含碳会占新建筑物碳足迹的49%。