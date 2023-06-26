亚洲股市早盘疲弱 本地股市逆势微升0.29%

美国股市上周经历自今年3月以来最糟糕的一周，拖累亚洲股市星期一（6月26日）早盘表现，但本地股市逆势上升，在午休前上涨9.41点或0.29%。

分析师普遍认为，全球通货膨胀压力未消除，可能促使各国中央银行持续加息，引发投资者担心经济因而受影响。

新加坡海峡时报指数星期一高开低走，在午休前报3201.01点，早盘最高3217.61点，最低3192.38点。海指成份股涨幅最显著的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），上升4.69%至1.34元；跌幅最显著的是云顶新加坡（Genting Singapore），下跌1.07%至0.925元。

亚太主要股市方面，上海、日本、深圳、香港、澳大利亚、新西兰、泰国和台湾股市早盘均下跌。除了新加坡，韩国和马来西亚股市上升，但涨幅不大。

辉立证券研究主管周冠龙指出，美国加息的可能性依旧很高，利率长期维持在高水平只会加剧经济疲弱的情况。

全球通胀居高不下，为了给通胀降温，多国的央行激进加息，包括英国银行上调利率50个基点至5%；挪威上调利率50个基点至3.75%；瑞士也上调利率25个基点至1.75%。

与此同时，在过去一周，美国联邦储备局发出信号称，今年晚些时候还将加息两次。

投资者再度担忧接下来经济是否能承受更大的加息压力。美国股市上星期五（6月23日）全面下跌，纳斯达克指数下滑1.01％，标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌0.77％和0.65％。

盈丰财资市场分析师邓蒂娜也认为，欧洲和美国的加息行动再次让投资者把注意力放在经济课题上，他们对经济陷入衰退的担忧有所增加。

另一方面，俄罗斯兵变危机虽然已解除，但这场武装叛变暴露俄总统普京的脆弱处境。这提高了地缘政治风险，让市场感到一些不安。