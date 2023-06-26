咖啡店爆冲突 两酒客大打出手

一群酒客在咖啡店把酒言欢，其中两名男子突然互相叫嚣，还大打出手，警方随后到场调查。

这起闹剧发生于星期六（6月24日）晚上9时许，地点在裕廊西52街第526座的咖啡店。

根据Instagram账号Tiagong.sg的视频，事发时10多名男子聚集在咖啡店里，其中一名身材丰腴、戴着眼镜的男子对着另一名身材瘦小的男子叫喊，指着对方大骂，后者也不甘示弱，随即冲上前作势要打人，但被一名红衣男子拦下。

另一部视频则显示，冲突越演越烈，两名涉事男子爆发肢体冲突，庆幸的有人将他们拉开，避免冲突升级。不过，男子被拉开后仍不断朝对方叫嚣“来啦！”。

视频画面也显示，事发时咖啡店人山人海，大家的目光都聚焦在两名涉事男子身上。有些酒客上前围观，也有人尝试劝架，气氛紧张。

记者星期一（26日）早上走访咖啡店，摊贩瓦娣（40岁）受访时说，她当时忙着工作，只知道有酒客起冲突，且不久后警方到场。

另一名事发时在场但不愿透露姓名的公众则说：“他们都是认识的，常来这里喝酒，可能喝醉了讲话大声，就有一方不开心。我之后看到一辆救护车到场。”

警方受询时证实，当晚9时47分接获相关求助通报，一名41岁男子受轻伤但拒绝送院。案件调查中。