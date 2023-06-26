凯德集团注资13亿7000万元 发展生命科学和创新集群Geneo

凯德集团注资约13亿7000万元，发展新的生命科学和创新集群Geneo，为新加坡科学园增添18万零600平方米的总楼面面积。

Geneo由三组地段和五栋建筑组成，分别位于科学园通道（Science Park Drive）1号、5号和7号。它集结合工作、住宿和休闲用途。

它是凯德集团（CapitaLand）自2010年代分阶段振兴新加坡科学园（Singapore Science Park，简称SSP）的最新阶段，在2025年全面建成后，预计使SSP的人口增加约75％，达到2万1000人。

Geneo的主要发展商凯德地产的首席执行官叶能栋星期一（6月26日）在这个项目的推介仪式上讲话时说，SSP有350多家本地和外国公司，包括跨国公司、中小企业和起步公司，其中100家公司来自生命科学领域。

“在此背景下，我们创建Geneo，发展和扩大SSP充满活力的行业生态系统，提供有利于生命科学和创新公司蓬勃发展的专用设施，与一流的工作、生活和娱乐设施相辅相成，助公司吸引和保留人才。”

贸工部长颜金勇是活动的嘉宾。在推介仪式上，他为一张有纪念Geneo成立的图案装饰的长椅进行最后的粉饰。

贸工部长颜金勇、凯德腾飞房产信托管理公司首席执行官郑伟良和凯腾控股主席黄根成也出席了推介仪式。