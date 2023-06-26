研究：染冠病后引发长期炎症 病患两年内可复原

本地一项研究长期冠病后遗症的调查发现，病患感染冠病后引发的长期炎症能在两年内恢复至健康水平。另外，冠病病患在接种疫苗后，症状或炎症都没有恶化。

这项研究由新加坡科技研究院传染病实验室（A*STAR ID Labs）和国家传染病中心进行，旨在研究长期冠病后遗症（long Covid）。

国家传染病中心和樟宜综合医院的医生招募了78名因感染冠病而住院的病患参与研究，其中一些是重症病例。研究员对出院后的患者进行了24个月的追踪研究，以评估感染冠病后的影响。

感染冠病后的头一年，约37%的患者出现症状。研究员发现，有持续症状的病患体内出现因炎症而产生的细胞因子（cytokines），以及在感染后长达24个月内产生异常的免疫反应。

在初次染疫时患上重症的年长者，康复后更有可能出现长期的系统性炎症（systemic inflammation）。不过，持续两年以上的症状可能与疫情有关，也可能无关。

另外，参与研究的病患在感染冠病后的12至16个月，接种了一剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗。研究员将他们在12和24个月时的免疫情况进行比较。

结果显示，患有长冠病的病患所出现的长期炎症和产生的免疫反应，在24个月后缓解。这是因为大多数炎症标志物（inflammatory markers）和失调的免疫细胞，都恢复到与健康疫苗接种者相当的水平。

这也显示，冠病病患在接种疫苗后，症状或炎症都没有恶化。因此，接种疫苗可为冠病再感染提供保护。

这项研究于今年5月发表在《医学病毒学杂志》（Journal of Medical Virology）。