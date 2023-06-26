本地股市星期一微跌0.06%

俄罗斯经历了戏剧性的周末，虽然避过了一场内乱，不过，这一事件导致市场担心核武国家的稳定性，因此仍然保持谨慎。此外，美国联邦储备局在过去一周发出仍会加息信号，也增添了不确定性，投资者避险情绪高。

亚太股市星期一（6月26日）的表现疲弱，除了首尔股市上升0.47%，其他股市都跌盘作收。新加坡海峡时报指数抗跌乏力，最终闭市下跌0.06%或1.92点，收报3189.68点。

上海和深圳股市跌幅显著，由于刚过去的端午节假期，旅游数据显示了中国经济复苏疲弱，上海和深圳分别下跌1.48%和1.81%，而香港则退低0.51%。东京与台湾分别下跌0.25%和0.83%、悉尼股市下滑0.30%。

海指全天交易量12亿4000万股， 交易额8亿5892万元，上升股226只，下跌股252只。

30只成份股中，九只上扬、三只持平、其余18只下跌。

领跌的是丰益国际（Wilmar International），下跌1.28%至3.87元；新翔集团（SATS）下跌1.16%至2.56元；云顶新加坡（Genting Singapore）下滑1.07%至0.93元。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）的表现最好，上涨5.47%至1.35元；怡和控股（JMH）起1.27%至51.09美元；皇胜酿酒（Emperador）上扬0.97%至0.52元。