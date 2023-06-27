新电信有信心在来年“做得更大、更好”

业务已强劲回弹的新电信集团（Singtel）有信心在来年“做得更大、更好”。

在刚出炉的2023财年常年报告书中，新电信集团主席李腾杰和集团总裁袁坤满在他致股东的信中作此表示。

李腾杰和袁坤满说：“随着我们果敢发展新增长领域，以及经济继续快速数码化，我们的业务已强劲回弹。”

他们补充说：“鉴于我们已建立5G领导地位，以及我们致力进行重组和推动新增长，我们绝对相信集团有能力在来年做得更大、更好。”

这份2023财年常年报告书，反映新电信集团战略重置以便于5G时代加速增长之后，在第二年所取得的进展。

新电信的核心业务在2023财年的税前盈利增长了15％，NCS、数据中心和数码银行业务的规模已更大。由于积极管理资本，它连续第二年创造超过50亿元的自由现金流和资本再循环，这包括脱售区域联号Airtel的3.3％股权所释放的28亿元资金，使集团的资产负债表更强并允许它提供更好的股东回报。

新电信集团首席财务官蓝道义指出，集团计算把企业价值最大化并提高资本效率。集团设定了低双位数的资本回报率（ROIC），高于目前的8.3％。

集团将继续专注于推动核心业务的盈利能力，包括新加坡和澳大利亚业务，以及改进NCS和区域数据中心业务等增长引擎的收益率，并建立资本伙伴关系以支持增长和扩大它们的规模。