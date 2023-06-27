投资者避险情绪高，美国股市延续跌势，星期一（6月26日）隔夜股市全面下跌。纳斯达克指数下滑1.16％，标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌0.45％和0.038％。

亚太股市方面，除了首尔股市上升0.47%，其他股市都以跌盘作收。新加坡海峡时报指数午盘试图抗跌，但最终还是抗跌乏力，闭市下跌0.06%或1.92点，收报3189.68点。

以下是星期二（27日）值得关注的股票：

1）新电信（Singtel）星期二开市前发表2023财年年报。集团在年报中披露，新电信主席李腾杰要求在2023财年领96万元的主席费，而不是原本的115万元总费用。与此同时，李腾杰也在2023财年领1万5908元的汽车相关福利。2023财年举行的四次企业治理和提名委员会会议中，他缺席一次，并且缺席两次澳都斯（Optus）的咨询委员会会议。

另外，集团在可持续报告中透露，将把达成净零排放目标的年份，从2050年提前至2045年。为了达到目标，它将节省能源、改善能源效率，以及提高再生能源使用比率。

2）康福德高（Comfort Delgro）星期一上午与广州市公共交通集团达成战略合作伙伴关系，共同发展和推动与交通相关的绿色能源业务。拟议开展的项目包括投资建设电动汽车充电和换电站，以及太阳能光伏辅助和储能系统，以支持充电和换电业务。

3）星和（StarHub）闭市后宣布展开约5000万元的股票回购计划。计划将回购最多3％的股本，约5190万股，计划也与公司加强长期股东总回报率的目标一致。股票回购计划的资金由内部资源承担。

4）扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）闭市后公布获得航运巨头马士基集团（Maersk）的合同，以建造六艘9000个标准箱的甲醇双燃料集装箱货轮。这六艘货轮将完全内部建造，并在2026年和2027年之间交付。

5）ISOTeam闭市后宣布，拟议通过发行3亿4720万股的可弃权非包销附加股集资1030万元，每股发售价0.03元。股东可以一股对一股的比例购买附加股。发售价比星期一0.076元的闭市价低60.5%。筹得的资金中720万元已划定为运作资金，其余的款项将用于偿还贷款。