租屋需缴额外买家印花税？税务局吁慎防骗案

诈骗团伙频出招，要求租房者缴付额外买家印花税（ABSD），也要求加密货币投资者偿还资本利得税，否则将扣留收益。国内税务局强调我国没有征收相关税金，提醒公众慎防类似骗案。

国内税务局星期二（6月27日）发文告说，当局近日接获通报，指骗子冒充金融管理局发出电邮，要求收件人支付额外买方印花税，及核实这笔未支付的税金。

税务局提供的电邮截图显示，骗子不仅冒用政府机构的标志，还煞有其事地列明房产地点、房东及房客姓名、额外买方印花税的支付额等，甚至声称这笔额外买方印花税会在租赁期满时退还。

税务局指出，租赁协议无需支付额外买方印花税。额外买方印花税是政府近年持续推行的房地产买卖降温措施之一。自4月27日起，购买住宅房地产的额外买方印花税已调高三至30个百分点，引起热议。

诈骗团伙相信是看准新闻热潮而借机行骗。税务局提醒公众，切勿理会这类电邮，也不要提供个人、信用卡或银行账户资料，也不要付款或按照电邮指示行事。一旦发现被骗，应立刻报警。

若要验证印花税证书的真实性，可浏览税务局官网iras.gov.sg查询。

骗子要求加密货币投资者缴交资本利得税

另一方面，近来也有投资者接获一封据称来自加密货币平台“Coins Capital”的投资报告。来函指投资者的资本收益（capital gains）已自动转移至“税务局”持有的托管户头，必须上缴30%的税金，否则所有资本收益将被扣留。

税务局促请公众慎防这类骗案，并指新加坡没有征收资本利得税的做法。这个做法一般适用于涉及任何资产类别的交易，包括加密货币或加密资产等数码代币。