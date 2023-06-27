亚太股市早盘涨跌互见 本地股市升0.4%

亚太股市星期二（6月27日）早盘涨跌互见，本地股市午休前反弹，新加坡海峡时报指数上升12.88点或0.4%。

海指星期一（26日）下跌后星期二反弹，在午休前报3202.56点，早盘最高3209.49点，最低3195.97点。海指成份股涨幅最显著的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），上升6.67%至1.44元；跌幅最显著的是皇胜酿酒（Emperador），下跌0.96%至0.515元。

其中，扬子江船业股价涨至七个月以来的新高，因为公司星期一闭市后公布获得航运巨头马士基集团（Maersk）的合同，以建造六艘9000个标准箱的甲醇双燃料集装箱货轮。这六艘货轮将完全内部建造，并在2026年和2027年之间交付。

亚太主要股市方面，日本、韩国、马来西亚和台湾股市下跌。新加坡、上海、香港、深圳和澳大利亚等股市上升。香港股市表现最好，涨了超过1.5%。

辉立资本在星期二的报告中指出，市场把注意力放在俄罗斯局势的发展，以及本周即将出炉的关键经济报告。

美国5月核心个人消费支出物价指数（Core PCE）星期五（30日）出炉，市场预期同比增长4.7%，与4月持平。中国也将在星期五公布官方制造业和非制造业采购经理指数（PMI）的最新数据。

IG分析师叶俊荣认为，核心个人消费支出作为美国联邦储备局首选的通货膨胀指标，如果这项数据仍缺乏进展，可能需要对利率预期进行重新调整，这可能会对当前的风险环境构成挑战。

摩根大通（JP Morgan）分析师罗斯（Stephanie Roth）接受彭博社访问时说，市场很难保持乐观情绪，因为美联储正在人为地让经济陷入衰退。如果经济衰退的情况还未出现，当局将继续上调利率。