逾160商家提供近200优惠 感谢服役及战备军人

配合军人节，战备军人协会与全岛160多个商家合作，提供全职国民服役人员及战备军人近200项优惠，以感谢他们为保卫国家所做出的贡献。

这些优惠包括餐饮、购物、旅游和体育等优惠券，例如即日起至9月30日，在职总平价网购服务消费至少150元，便可享有九元折扣；即日起至今年底，在福将坊（Food Junction）和大食代（Food Republic）消费满八元，便有10%的折扣。

大部分的优惠期为7月1日至8月31日，全职国民服役人员和战备军人只须出示国民服役身份证（11B）或战备军人协会（SAFRA）会员卡，即可享有优惠。公众可上网https://www.safra.sg/appreciationdeals，查询优惠详情。

四名就读于淡马锡理工学院数码电影及电视制作课程的二年级学生，用了近两个月的时间制作了短视频，向国民服役人员表达谢意。（陈斌勤摄）

协会也举办了视频比赛，由学生制作视频向国民服役人员表达谢意。迈入第四个年头的比赛共有234名来自22所中学和高等教育学府的学生参赛，学校数量创下历来新高。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期二（6月27日）在大巴窑战备军人协会俱乐部，为得奖作品颁奖。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈（后排右四）星期二在大巴窑战备军人协会俱乐部，为视频比赛的得奖者颁奖。今年参赛的视频共有71支，最终10部作品脱颖而出，获颁奖项。（陈斌勤摄）

公众可在战备军协俱乐部或前往www.safra.sg/appreciationvideo，观赏获奖视频。

育星幼儿园的孩童星期二在课堂上，为父亲制作卡片，感谢他们为守护家园的付出。（陈斌勤摄）

另外，来自300多所学前教育中心的逾3万名孩童也从即日起至7月14日，通过艺术交流会（art jam），在课堂上为父亲制作卡片，感谢他们为守护家园的付出。