走出疫情阴霾 国庆庆典融入大自然疗愈人心

今年的国庆庆典演出采用不同元素，包括融入大量的大自然元素，并配合表演内容释放香氛，刺激观众感官，以达到“疗愈人心”的效果，走出疫情阴霾。

名为“齐心协力共创未来”（Building our Shared Future as One）的国庆庆典表演分四幕，分别是“我们的家园”、“我们的力量”、“齐心协力”，以及“共创未来”。表演将穿插三支短视频，讲述多个新加坡人的人生故事。

今年的表演由本地导演陈子谦担任创意总监。他上一次担纲创意总监是2020年。

陈子谦告诉《联合早报》，第二幕是个相当感性的单元，他希望观众看了可以回想过去三年疫情所带来的艰辛，并通过表演和歌曲得到抚慰。

他说：“通过这些表现，我希望能带给观众今年的主题‘齐心向前进’，通过这四个单元，让大家更加珍惜我们的多元文化，希望大家充满热忱，迎向未来。”

新加坡创价学会和创意舞坊（Dance Inspiration）的舞者将在庆典上带来象征花朵盛开的舞蹈表演。（白艳琳摄）

融入香氛元素 感官更立体

第二幕“我们的力量”将大量运用大自然元素，并配合当中花朵盛开的表演环节，适时释放香灰莉木香氛，让观众仿佛置身大自然。这也是国庆庆典首次使用香气元素。

陈子谦受访时说：“每一棵树都需要经过风吹雨打才可以开花结果，所以利用味道就可以带出那种感觉。”

三维立体投影 视觉更震撼

时隔八年，国庆庆典再次在政府大厦前大草场打造三维立体舞台。其中“齐心协力”一幕为配合歌舞表演，运用更壮观的三维立体投影和接近增强实境的元素（AR-like elements），不仅能将观众带入不同情境，也让整场演出更连贯。

主办方也会利用视觉特效，为电视公众提供更佳的视觉体验。

温馨人物故事 情绪更浓厚

每一幕的表演之间也将穿插短视频，展示19名不同年龄和领域的新加坡人的温馨故事。

国庆庆典今年回归政府大厦前大草场，2万7000名公众将聚集在这个别具意义的地点为国家庆生。