期待中国出台措施刺激经济 中港和新加坡股市周二扬升

中国总理对进一步出台措施刺激经济的讲话，促使中港和新加坡股市星期二（6月27日）扬升。虽然本地银行股皆下跌，新加坡股市的海峡时报指数在多数成份股股价上涨带动下，回涨0.49％或15.67点，闭市报3205.35点，结束了三天连跌。

深圳、上海和香港股市星期二分别劲涨1.35％、1.23％和1.88％。首尔股市持平。较早闭市的悉尼股市上涨0.49％，东京股市则下跌0.49％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时指出，投资者对美国联邦储备局鹰派的持续担忧和美国隔夜市场的淡静，使亚洲市场在上午的交易中表现不一。然而，随着中国总理于世界经济论坛上说中国的经济增长有望达到5％左右的增长目标，市场情绪在下午转为积极。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁受访时说：“中国总理李强表示，中国计划实施更有效的政策，以促进国内需求和开放市场，并继续充当全球经济的强大推动力。在这个消息的支持下，新加坡股市星期二出现广泛的上涨。”

新加坡股市星期二整体交易量增至14亿4000万股，交易总值增至9亿7300万元。全场上升股320只，下跌股238只。

30只海指成份股当中，23只股价上涨，六只下跌，一只持平。星展集团控股（DBS）、大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）股价分别下跌0.89％、0.50％和0.08％，闭市报31.29元、27.72元和12.28元。

扬子江船业股价飙升7.41％，是涨幅最大的海指成份股，闭市报1.45元，刷新52周高位，交易量达到7757万股，是今年1月初以来最高。DFI零售集团股价大涨4.48％，闭市报2.80美元，是涨幅第二大的海指成份股。