最新出炉的数据显示美国未陷入经济衰退，让投资者重燃信心，美国星期二（6月27日）隔夜股市全线上升。纳斯达克指数上涨1.65％，标普500指数和道琼斯工商指数分别上升1.15％和0.63％。

数据显示，美国制造的资本货物在5月份取得更多新订单，新单户住宅销量也在同月激增。另一方面，美国消费者信心指数在6月升至一年半以来的高点。

新加坡方面，虽然本地银行股皆下跌，新加坡股市的海峡时报指数在多数成份股股价上涨带动下，回涨0.49％或15.67点，闭市报3205.35点，结束了三天的连跌。

以下是星期三（28日）值得关注的股票：

1）国浩房地产（GuocoLand）星期三开市前披露，已向星展银行、大华银行、华侨银行和三井住友银行取得9亿7400万元的绿色俱乐部贷款，用于为国浩大厦的商业部分进行重新融资。这是国浩房地产至今获得的最大笔绿色贷款，并是在新成立的绿色融资框架下取得。

2）管理胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的胜宝房地产投资管理公司（Sabana Real Estate Investment Management）宣布，将在8月4日（星期五）下午2时至4时召开特别股东大会。

维权投资基金Quarz亚洲资本（Quarz Capital Asia）早前要求信托董事会召开特大进行两项表决：一、撤除现有的外部管理公司；二、指示受托机构汇丰机构信托服务公司把管理信托的职能内化，成立一家受托机构的独资公司来管理信托以及有关事宜。

3）和乐集团（HRnetGroup）星期二闭市后宣布进一步取得滨海湾花园（Gardens by the Bay in Singapore）两年合同，为这个客户提供雇佣临时员工的服务。

4）挑战者科技（Challenger Technologies）的独立财务顾问德勤企业财务顾问（Deloitte & Touche Corporate Finance）认为，收购者提出的收购献议“公平且合理”，认为董事应该建议股东接受收购献议。

向挑战者科技提出全面收购献议的收购方是DigiTech控股，收购价为每股0.60元。挑战者科技的董事星期二在股东通知书中表示同意顾问的看法，并建议股东接受献议。