最新出炉的数据显示美国未陷入经济衰退,让投资者重燃信心,美国星期二(6月27日)隔夜股市全线上升。纳斯达克指数上涨1.65%,标普500指数和道琼斯工商指数分别上升1.15%和0.63%。

数据显示,美国制造的资本货物在5月份取得更多新订单,新单户住宅销量也在同月激增。另一方面,美国消费者信心指数在6月升至一年半以来的高点。

新加坡方面,虽然本地银行股皆下跌,新加坡股市的海峡时报指数在多数成份股股价上涨带动下,回涨0.49%或15.67点,闭市报3205.35点,结束了三天的连跌。

以下是星期三(28日)值得关注的股票:

1)国浩房地产(GuocoLand)星期三开市前披露,已向星展银行、大华银行、华侨银行和三井住友银行取得9亿7400万元的绿色俱乐部贷款,用于为国浩大厦的商业部分进行重新融资。这是国浩房地产至今获得的最大笔绿色贷款,并是在新成立的绿色融资框架下取得。

2)管理胜宝工业信托(Sabana Industrial REIT)的胜宝房地产投资管理公司(Sabana Real Estate Investment Management)宣布,将在8月4日(星期五)下午2时至4时召开特别股东大会。

维权投资基金Quarz亚洲资本(Quarz Capital Asia)早前要求信托董事会召开特大进行两项表决:一、撤除现有的外部管理公司;二、指示受托机构汇丰机构信托服务公司把管理信托的职能内化,成立一家受托机构的独资公司来管理信托以及有关事宜。

3)和乐集团(HRnetGroup)星期二闭市后宣布进一步取得滨海湾花园(Gardens by the Bay in Singapore)两年合同,为这个客户提供雇佣临时员工的服务。

4)挑战者科技(Challenger Technologies)的独立财务顾问德勤企业财务顾问(Deloitte & Touche Corporate Finance)认为,收购者提出的收购献议“公平且合理”,认为董事应该建议股东接受收购献议。

向挑战者科技提出全面收购献议的收购方是DigiTech控股,收购价为每股0.60元。挑战者科技的董事星期二在股东通知书中表示同意顾问的看法,并建议股东接受献议。