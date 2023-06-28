美股反弹带动亚太股市走高 本地早盘微升0.14%

受美国星期二（6月27日）隔夜股市反弹所推动，亚太主要股市星期三（28日）早盘普遍走高，本地股市中午前微升0.14%。

新加坡海峡时报指数星期三高开低走，中午12时前报3209.75点，早盘最高3223.11点，最低3207.40点。海指成份股涨幅最显著的是星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust），上升1.61%至1.26元；跌幅最显著的是香港置地（Hongkong Land），下跌1.49%至3.97元。

亚太主要股市方面，除了上海、香港、深圳和韩国股市下跌，其余股市包括新加坡、日本、澳大利亚和新西兰等股市都上升。日本股市表现最好，涨了超过1.6%。

资产管理公司Janney Montgomery Scott首席投资策略师卢西尼（Mark Luschini）说：“这些经济数据说明了经济持续处于扩张的状态，但与此同时，也没有出现经济过热的条件。”

美国星期二隔夜股市全线上升，因为最新出炉的经济数据相当乐观，美国制造的资本货物在5月份取得更多新订单，新单户住宅销量也在同月激增。另一方面，美国消费者信心指数在6月升至一年半以来的高点。

不过，Spouting Rock资产管理公司首席策略师威廉斯（Rhys Williams）提醒，季度底在即，股市可能出现“橱窗粉饰”（window-dressing）效应，一些基金经理卖出表现不佳的股票，改而买入高增长股，推动股市上扬。

本周还有不少关键经济数据即将出炉，包括美国在星期五（30日）发布的5月份核心个人消费支出物价指数，市场预期同比增长4.7%，与4月持平。此外，联邦储备局主席鲍威尔将于星期三在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话，投资者期待从中得到更多关于利率走向的指引。