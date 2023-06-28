假新电信短信称积分可换奖励 12人损失近2万元

假借新电信名义发出含有诈骗链接短信，至少12人受骗，蒙受逾2万元损失。

警方星期三（6月28日）发文告提醒公众，市面最近出现一个新的诈骗模式，受害者会接获一则自称来自新电信的短信，提醒受害者在他们的新电信积分到期之前换取奖励，短信还提供链接，方便受害者兑换免费物品。

受害者点击链接，就会进入一个虚假的新电信网站，从而选择他们想要换取的奖励，当中包括苹果手表和苹果耳机等物品。想要兑换新电信积分，受害者必须额外充值一定的金额，如兑换5120积分就得额外充值一元。

受害者随后须要在虚假的新电信网站上输入他们的银行卡信息和一次性密码以便完成付款程序。受害者一般在发现银行卡出现未经授权的国外转账交易时，才意识到自己受骗。

截至6月，共有12名受害者掉入这类诈骗陷阱，总损失至少2万元。

警方提醒公众对这类骗局保持警惕，公众可采取“ACT”防范三步骤。

“A”即”Add“，在手机“加”上ScamShield应用，并在银行、Singpass和社媒账号设置多层验证等；“C”即”Check“，不要点击来历不明的链接，先“查”明底细，确保可靠合法；“T”即”Tell“，就是“报”，遇到诈骗后要立即向警方和亲友通报，以防更多人受害。

公众可上网或拨警方热线1800-255-0000求助或提供相关信息，也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网了解如何防范诈骗。