餐馆老板对女友动粗 拉她头发地上拖行

餐馆老板与女友吵架，过程中拉扯女友马尾，将她在地上拖行，导致女友头部被割伤流血，视线一度模糊。

被告是35岁的男子，案发时是一家餐馆老板。他面对三项包括蓄意伤害以及抵触公路交通法令等控状，认罪后星期二（6月27日）被判坐牢3周，罚款4000元，吊销各级驾照30个月。

受害者是一名32岁的女郎，她案发时是被告女友，也是他的员工。两人目前已分手。

醉驾被捕 保释期间动手

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露女郎身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告在去年9月9日凌晨与女友在一个多层停车场吵架，警方在接到公众投诉后，派了一名警员到场调查。

警员到场后后，闻到被告身上的酒味，为被告进行酒测。被告酒测不过关，在醉酒开车的罪名下被捕。他接受调查时承认，案发前一天晚上，喝了三品脱（pint）的啤酒，以及11杯的烈酒加调酒水。

不料，被告在被保释后又对女友动粗。

今年2月28日晚上10时，被告在餐馆打烊后与女友和一名员工喝酒，但被告不久后与女友吵架。

女友当时拿了包包想离开餐馆，但被告却追着女友，之后抓着她的马尾，将她拉回餐馆里。

女友之后倒地遭被告拖行，被告推了她的头部一把，导致她的额头被看板割伤流血，左眼视线模糊，左膝盖疼痛。

她事后被送往新加坡中央医院接受治疗，拿了五天病假。