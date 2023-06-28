指妹吞父母遗产 兄时隔25年追讨 申请驳回

印刷公司夫妇相继过世，儿子称妹妹私吞部分遗产，入禀高庭欲追讨，但法官指儿子对遗嘱内容知情，当初没反对，过去25年也没追问，因此驳回申请。

起诉人是许国兴，他为争夺父母在2019年售卖巴克路房产所得款和里峇峇利路房产的六分之一利益，而起诉妹妹许娣凤。

根据高庭判词，许国兴的父母育有六名孩子，父亲创办了两家印刷公司Luen Wah Press和Wing Lee Printing Press有限公司，许国兴在1974年成为Luen Wah的合伙人，也是公司在2005年关闭时的唯一股东。

同时，许国兴早前被分配到的Wing Lee股份，已在1978年转让给他母亲，其他兄弟姐妹则握有部分股份，但父母和兄妹相继辞职，剩下许娣凤和许慧凤担任董事和股东。直到1986年，两姐妹决定结束营业，而其中主要资产便是里峇峇利房产。

后来，父母分别在1993年和2015年过世，两人都留下遗嘱分配遗产，许国兴则收到7万7000元和6万2650余元的支票。

许国兴称他对遗嘱不知情，以为这两笔款项只是中期的财产分配，事后没收到额外款项，并指巴克路房产虽是母亲、许娣凤和许慧凤联名，但父亲才是实际拥有人。

此外，他也称父亲才是里峇峇利路房产的实际拥有人，并指父母创办Wing Lee，是要让家人平分，而许娣凤和许慧凤在公司关闭后，擅自把房产转到名下，违反了当初父母的意图。

他认为父亲过世后，巴克路房产售卖的所得款，以及里峇峇利路房产应该平分给兄弟姐妹，自己也应占有六分之一。（人名译音）