张志贤：两部长租住黑白洋房无不当行为

租住莱道路两栋黑白洋房的内阁部长，以及处理这项交易的公务员和私人中介商没有不当行为，不存在让两名部长获得不公平优势或特权的情况。两栋黑白洋房作为私宅用途出租的程序，也没有偏离新加坡土地管理局现有的指导原则和处理方式。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，针对内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生租住莱道路（Ridout Road）洋房进行的调查已经完成，报告星期三（6月28日）下午公布。

张志贤在报告中指出，参与租赁交易的两名内阁部长以及处理交易的公务员和私人中介商都明白他们有申报和避免任何利益冲突的责任，并采取了适当措施防止任何潜在或实际的利益冲突。

所有潜在租户获平等对待



以维文租住莱道路31号黑白洋房为例，土管局明确告诉房地产租赁的管理代理人，当局没有“特级贵宾”（VVIP）政策，平等对待所有潜在租户。

尚穆根则在租住莱道路26号时回避了决策过程，并通知当时的律政部副常任秘书他不会参加任何与租赁这个房地产有关的讨论，以及指示他有必要向部长汇报时，找时任律政部高级政务部长英兰妮处理。

张志贤在报告中也披露，尚穆根有向他通报，如果英兰妮有向上级报告的必要就应直接联系张志贤。张志贤也说，在整个租赁过程中，土管局没有向律政部或任何部长提出任何问题。

土管局隶属律政部。