贪污调查局调查两部长租住黑白洋房 无证据显示以权谋私

贪污调查局公布对两名内阁部长租住莱道路黑白洋房展开的调查结果，没有证据显示内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生涉及贪污或犯罪行为。

贪污调查局（CPIB）在星期三（6月28日）公布的调查报告中指出，涉及这两起租赁交易的各方都没有腐败意图，也没有人涉及贿赂。

报告也说，部长和他们的配偶在租赁交易中也没有获得优惠待遇和信息。“没有证据显示两名部长有以权谋私的行为。”

总检察署同意贪污调查局的调查结论与建议，也就是交易不涉及犯罪行为，因此不会采取进一步行动。

李总理已接受报告 下周提呈国会



李显龙总理已经接受了贪污调查局的报告和张志贤的审核报告，并下令将报告公开和提呈给国会。张志贤的报告指出，两名内阁部长，以及处理这项交易的公务员和私人中介商没有不当行为。



尚穆根是在2018年6月租下莱道路（Ridout Road）26号黑白洋房；维文在2019年10月租下同一条路31号的另一处黑白洋房。

反对党革新党秘书长肯尼斯2023年5月6日在个人网站发文，质疑两名部长租住国有房地产的程序，事件因此引起公众关注。

李总理5月17日指示贪污调查局展开调查，并在同月22日应尚穆根和维文两名部长的要求，委派张志贤审核此事，核查租住过程是否遵循正规程序，以及有没有涉及不当行为。