本地股市星期三微升1.93点

美国最新的数据缓解了投资者对经济增长的担忧，美国隔夜股市的涨势对星期三（6月28日）亚太股市影响不一致。新加坡海峡时报指数闭市微升0.06%或1.93点，收报3207.28点。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说：“美国新住宅销售飙升，可能是因为这个月跳过加息，因此有意购房的人士趁下次加息前，先锁定房屋贷款率。因此，看待隔夜美股上升必须有所保留。”

海指全天有12亿4000万股转手，交易额达9亿7083万元，上升股289只，下跌股216只。

30只海指成分股中，九只上扬、12只下跌、九只持平。

涨幅显著的是华业集团（UOL）攀升2.54%至6.47元、丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）上扬1.24%至1.63元、城市发展（City Development）上扬1.19%至6.79元。

下跌幅度较大的是香港置地（Hongkong Land）跌1.49%至3.97美元、怡和控股（JMH）滑落1.20%至51.72美元、胜科工业（Sembcorp Industries ）退低0.89%至5.54元。

亚太股市涨跌不一，东京股市涨2.02%；上海横摆；深圳下跌0.44%，而香港则上扬0.12%。悉尼攀高1.10%；台湾上扬0.28%；首尔股市下滑0.67%。