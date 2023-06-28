逾760名军人获擢升 武装部队总长孟耀诚升副海军上将

新加坡武装部队今年有超过760名军人获擢升，其中包括晋升副海军上将的武装部队总长孟耀诚少将。他是我国独立以来，首个出身海军的三星级将领。

孟耀诚少将星期三（6月28日）在国防部和武装部队人员擢升仪式上，从国防部长黄永宏医生手中接过擢升证书，他将擢升为副海军上将（Vice Admiral）。他今年3月从武装部队前总长王赐吉中将手中接棒，是第一位升任武装部队总长的海军总长。

今年共有765名来自国防部总部、陆军部队、海军部队、空军部队和国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称数码部队）的军人升职，包括军官、军事专才和准尉官，涵盖正规与战备军人。

当中，数码部队总长李毅骏准将也获升为少将；另有六名上校擢升为准将和海军少将（一星），三名高级准尉长晋升总准尉长。他们星期三从黄永宏和孟耀诚的手中接获擢升证书。

另外，431名国防执行官和文职人员则在星期二（27日）为非制服人员举行的擢升仪式上，获颁擢升证书。

一年一度的擢升仪式旨在认可、奖励和培育对国防部和武装部队有卓越贡献的军官、军事专才、准尉官、国防执行官和文职人员。所有新职阶从7月1日起生效。