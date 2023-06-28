永康台工地危险高空作业 业主被罚8000元

人力部对武吉知马永康台（Eng Kong Terrace）两层楼店屋的危险高空作业展开了执法行动，要求业者停止工地内所有工程，并罚款8000元。

人力部星期三（6月28日）在脸书发文透露，当局收到公众举报永康台出现危险高空作业后，于6月8日展开检查，并发现多项抵触工作场所安全与健康的违规行为。

除了不安全行为和工作环境，人力部也发现工地内施工缺乏管理。一些重要文件如风险评估、安全工作程序、防坠计划（Fall Prevention Plan）和支架登记册也都缺失。

由于违规行为可能会对工人造成威胁，人力部因此指示业者 J & C Renovation Enterprise立即停止工地内的一切施工，并开出8000元的罚款。

人力部工作场所安全与卫生督查单位处长陈仕豪说：“从检查中可看出公司未重视工人的安全。值得庆幸的是公众向人力部通报工地的不安全行为，让我们能迅速干预并立即采取行动。 举报能拯救生命，我们感谢公众敏锐的观察和积极采取行动。 每个人尽自己的力量保护工人安全和健康，我们就可以共同提高新加坡工作场所安全和健康的标准，防止工作场所事故的发生。“

公众若看到有任何工作场所不安全的情况，可上SnapSafe网站通报。