二手平台假买家钓鱼骗财 6月至今84人上当

网络钓鱼诈骗案重现，诈骗团伙在二手电商平台Carousell和脸书上假扮买家，谈妥交易后诱导卖家点击恶意链接或二维码收款，借此盗取资料。今年6月已有84人上当，受骗金额至少17万7000元。

新加坡警察部队星期三（6月28日）发文告说，这类骗子一般会假扮买家，通过Carousell和脸书私信联系受害者，声称有意购买商品。双方谈妥交易后，骗子就会经由电邮、私信或WhatsApp，发送恶意链接或二维码给受害者，要求受害者点击以获取交易款或安排送货。

受害者落入圈套后，将被引导到一个欺诈网站，接着再被诱导提供银行户头信息、信用卡资料，或一次性密码（OTP）。受害者只有察觉银行出现未经授权的交易后，才会惊觉自己上当。

根据警方提供的截图，诈骗团伙都通过私信联系受害者。其中一人假称自己的“妈妈”不用通过私信聊天，要求用电邮往来交易，借势发送假链接；另一人则称自己无法使用电子支付PayNow，所以通过送货公司给钱，要求受害者点击链接“收款”。

警方提醒公众对上述骗案保持警惕，公众可采取“ACT”防范三步骤：

“A”即”Add“，在手机“加”上ScamShield应用，并在银行、Singpass和社媒账号设置多层验证等；

“C”即”Check“，先“查”明底细，确保可靠合法；

“T”即”Tell“，就是“报”，遇到诈骗后要立即向当局和亲友通报，以防更多人受害。

公众可上网或拨警方热线1800-255-0000求助或提供相关信息，也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网了解如何防范诈骗。