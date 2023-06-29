连续20年获最高殊荣 第一突击营蝉联最佳作战单位

第一突击营连续20年获新加坡武装部队最佳作战单位殊荣，这也是单位第37次获得这个奖项。

今年共有18个常备和12个战备单位获得武装部队“最佳单位”奖项，哈莉玛总统和国防部长黄永宏医生将于7月1日在武装部队军训学院举行的军人节检阅礼上，为这些单位颁奖。

武装部队最佳作战单位和最佳战备单位评选活动，分别于1969年和1993年设立，旨在通过严谨而全面的评估，表彰在战备状态、运作效率和行政管理等方面取得卓越成就的单位。

第一突击营已经连续20年赢得最佳作战单位，但营长陈睿霖少校认为，得奖不是理所当然。他说，第一突击营每一名队员都须不断成长和自我改进，才能持续维持卓越的表现。面临人力资源短缺的压力，第一突击营也会继续利用科技提高系统和流程效率、提升备战能力。

外形酷似过山车的跳伞训练设施让学员可一次过执行跳机、滑翔和着陆等动作。（唐家鸿摄）

第一突击营所借助的科技和设备，包括设在巴西立军营突击队训练学院的空降部队训练设施（Airborne-Trooper Training Facility）。外形酷似过山车的跳伞训练设施让学员可一次过执行跳机、滑翔和着陆等动作，让他们在进行实际的跳伞培训前，就能熟悉这些动作的感觉，有信心面对可能的突发情况。

今年其他得奖单位包括：连续四年获得最佳战斗机中队的第143中队、第四次获得最佳舰队奖的奋勇号（RSS Valiant）、以及蝉联最佳战备炮兵单位的第295炮兵营。