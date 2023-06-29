连续20年获最高殊荣 第一突击营蝉联最佳作战单位

王康威

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发布 / 2023年6月29日 1:00 PM
第一突击营连续20年获得武装部队最佳作战单位殊荣。营长陈睿霖少校受访指出，跳伞刻在突击队员基因里，训练设施为突击队员提供安全和现实的训练环境，让他们循序渐进，安全地式建立起信心，促成每一次任务的成功以及帮助第一突击营持续获得最佳作战单位的殊荣。（唐家鸿摄）
第一突击营连续20年获得武装部队最佳作战单位殊荣。营长陈睿霖少校受访指出，跳伞刻在突击队员基因里，训练设施为突击队员提供安全和现实的训练环境，让他们循序渐进，安全地式建立起信心，促成每一次任务的成功以及帮助第一突击营持续获得最佳作战单位的殊荣。（唐家鸿摄）

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第一突击营连续20年获新加坡武装部队最佳作战单位殊荣，这也是单位第37次获得这个奖项。

今年共有18个常备和12个战备单位获得武装部队“最佳单位”奖项，哈莉玛总统和国防部长黄永宏医生将于7月1日在武装部队军训学院举行的军人节检阅礼上，为这些单位颁奖。

武装部队最佳作战单位和最佳战备单位评选活动，分别于1969年和1993年设立，旨在通过严谨而全面的评估，表彰在战备状态、运作效率和行政管理等方面取得卓越成就的单位。

第一突击营已经连续20年赢得最佳作战单位，但营长陈睿霖少校认为，得奖不是理所当然。他说，第一突击营每一名队员都须不断成长和自我改进，才能持续维持卓越的表现。面临人力资源短缺的压力，第一突击营也会继续利用科技提高系统和流程效率、提升备战能力。

外形酷似过山车的跳伞训练设施让学员可一次过执行跳机、滑翔和着陆等动作。（唐家鸿摄）

第一突击营所借助的科技和设备，包括设在巴西立军营突击队训练学院的空降部队训练设施（Airborne-Trooper Training Facility）。外形酷似过山车的跳伞训练设施让学员可一次过执行跳机、滑翔和着陆等动作，让他们在进行实际的跳伞培训前，就能熟悉这些动作的感觉，有信心面对可能的突发情况。

今年其他得奖单位包括：连续四年获得最佳战斗机中队的第143中队、第四次获得最佳舰队奖的奋勇号（RSS Valiant）、以及蝉联最佳战备炮兵单位的第295炮兵营。

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