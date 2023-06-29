700起恶意软件诈骗达800万元 12.4万为公积金存款

下载恶意软件后被盗取存款，本地今年首六个月共发生超过700起相关诈骗案，受害者蒙受约800万元损失，当中12万4000元为公积金存款。

新加坡警察部队、中央公积金局和新加坡政府科技局在6月29日发出联合文告表示，根据调查，其中八起案件与公积金存款相关，落入不法分子口袋的公积金存款则有12万4000元。

警方也分别在6月17日和6月24日发文告表示，当局在不同的执法行动中逮捕了九名涉案男女，其中年龄最小的是一名年仅16岁的少女。

调查显示，骗局中的受害者一般使用安卓手机浏览脸书或其他社交媒体，他们在看到以低于市价出售的产品广告后联系对方，随后便会接到指示点击链接，并按指示下载恶意安卓套件（APK）。下载恶意软件后，不法分子会通过电话或短信说服受害者开启手机通行功能。

受害者全然不知，此举会削弱手机的安全功能，从而允许不法分子远程操控受害者的手机。不法分子接下来便能调取受害者的网上银行信息，进行法非转账，同时删除银行发来的转账信息。在受害者不知情下，不法分子也会非法登入受害者的中央公积金户头，未经授权将里头的款项转到受害者的银行户头，再将钱给领取出来。

当局提醒公众对这类骗局保持警惕，公众可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网了解如何防范诈骗。