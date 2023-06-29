前艺人沈倾掞社媒遭盗用 以推荐加密货币投资

新加坡前艺人沈倾掞（52岁）的社交媒体Instagram（IG）账号在星期三（6月28日）疑似被盗，上传了多则有关加密货币投资的贴文。

沈倾掞IG上的最新贴文，附上一辆白色路虎休旅车的照片，内容则分享了自己如何透过加密货币投资赚得该辆崭新桥车的经过。贴文也推荐网民自行联系一名加密货币投资导师，还附上该名导师的账号户口。他的IG页面上共有四条内容相同的贴文，由于新贴文的留言板被关闭，不少追随者于是在沈倾掞的上一则贴文下留言，询问他账号是否是被盗用了。

《联合早报》记者星期四（29日）下午联系沈倾掞了解情况时，沈倾掞证实IG账号被盗，并表示目前也在试图取回账号。“昨天晚上收到冒充IG的信息，现在还被困在身份确认的登录的环节中。”

沈倾掞说，他目前一直不停地在IG上进行身份认证，可是认证后很快又再次被盗。”所有应用程序都有身份认证的环节，黑客显然已很熟悉这套程序，我目前也只能不断地尝试登入账号，希望系统能察觉到账号的异常。”

对于账号被盗，沈倾掞表示不会担心追随者被骗，因为假贴文的内容，与之前贴文的内容大相径庭。沈倾掞说：“追随我的账号的人，应该分辨得出真假。我的视频一直都是在提倡思考的。”

沈倾掞表示，他目前不在新加坡，报警也未必能解决问题，他因此没有报警。“我只希望IG系统能早日察觉问题，并由工作人员去自行确认账号身份，并且与账号原主联系。”