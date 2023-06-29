菲警破获人口贩运 外交部与四新加坡人取得联系

郑智浩

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发布 / 2023年6月29日 10:44 PM
菲律宾警方星期二凌晨在拉斯皮纳斯市一个园区粉碎一个人口贩运团伙，逮捕2724人。（法新社）
菲律宾警方星期二凌晨在拉斯皮纳斯市一个园区粉碎一个人口贩运团伙，逮捕2724人。（法新社）

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菲律宾警方日前粉碎历来最大规模的犯罪团伙，超过2700名声称是人口贩运的受害者被拘留。新加坡外交部证实，其中四名获救者是新加坡公民，正通过驻马尼拉大使馆为他们提供领事援助。

《菲律宾每日问询者报》报道，菲律宾警方星期二（6月27日）凌晨突击检查首都马尼拉拉斯皮纳斯市（Las Piñas City）的一家境外博彩公司，逮捕了2724人，当中包括中国、印尼、越南、新加坡、马来西亚、巴基斯坦、喀麦隆、苏丹、缅甸和菲律宾等多国公民。

当地警方说，有落网者声称接受脸书上的工作招聘，到菲律宾当“在线游戏助理”。当中许多人被迫每天工作12小时，每月赚取2万4000比索（约585新元）。

我国外交部发言人星期四（6月29日）答复《联合早报》时说，新加坡驻马尼拉大使馆正与菲律宾有关当局取得联系，并向受影响的新加坡人提供领事援助。经过核实，获救者当中，目前有四名是新加坡公民。

外交部也在文告中说：“新加坡政府对菲律宾当局采取的援救行动表示感激。”

身在菲律宾的新加坡人若需要领事援助，可致电+63-917-860-4740联络新加坡驻马尼拉大使馆，或拨电+65 6379 8800 / 8855，联系外交部24小时值班办公室。

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