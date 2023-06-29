菲警破获人口贩运 外交部与四新加坡人取得联系

菲律宾警方日前粉碎历来最大规模的犯罪团伙，超过2700名声称是人口贩运的受害者被拘留。新加坡外交部证实，其中四名获救者是新加坡公民，正通过驻马尼拉大使馆为他们提供领事援助。

《菲律宾每日问询者报》报道，菲律宾警方星期二（6月27日）凌晨突击检查首都马尼拉拉斯皮纳斯市（Las Piñas City）的一家境外博彩公司，逮捕了2724人，当中包括中国、印尼、越南、新加坡、马来西亚、巴基斯坦、喀麦隆、苏丹、缅甸和菲律宾等多国公民。

当地警方说，有落网者声称接受脸书上的工作招聘，到菲律宾当“在线游戏助理”。当中许多人被迫每天工作12小时，每月赚取2万4000比索（约585新元）。

我国外交部发言人星期四（6月29日）答复《联合早报》时说，新加坡驻马尼拉大使馆正与菲律宾有关当局取得联系，并向受影响的新加坡人提供领事援助。经过核实，获救者当中，目前有四名是新加坡公民。

外交部也在文告中说：“新加坡政府对菲律宾当局采取的援救行动表示感激。”

身在菲律宾的新加坡人若需要领事援助，可致电+63-917-860-4740联络新加坡驻马尼拉大使馆，或拨电+65 6379 8800 / 8855，联系外交部24小时值班办公室。