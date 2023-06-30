利率可能进一步调高拖累科技股表现，美国星期五（6月30日）隔夜股市起落参半，以科技股为主的纳斯达克指数下滑0.0031％，标普500指数和道琼斯工商指数分别上升0.45％和0.80％。

美国商务部经济分析局的最新数据显示，美国2023年第一季经济年化环比增长2%，高于之前预估的1.3%。投资者担忧强劲经济数据可能促使美国联邦储备局长时间把利率维持在高水平，因而避开对利率较为敏感的科技股。

全球主要中央银行释放鹰派信号，导致亚太股市星期四（6月29日）普遍收低。

新加坡股市星期四因哈芝节，休市一天。日本股市星期四小幅上涨0.12％，韩国、香港和上海股市下跌0.22％至1.24％。澳大利亚股市几乎持平作收。

新加坡海峡时报指数星期三（6月28日）闭市微升0.06%或1.93点，收报3207.28点。

以下是星期五值得关注的股票：

1）克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT，简称CEREIT）星期五开市前宣布，以9360万欧元（约1亿3850万新元）脱售位于意大利的办公楼。这比2017年购买这套房地产时的价格多出14.6%。

2）胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）今早披露，信托受托机构汇丰机构信托服务公司签署一项无抵押与可持续挂钩的循环信贷，数额为1亿元。

3）高登控股（Cortina Holdings）星期四披露，收到Sincere Brand Management（简称SBML）的传票，要求香港高等法院禁止高登的香港子公司销售法穆兰（Franck Muller）手表。

高登指出，它获得GFM Watchland独家授权，可以在中国大陆、香港、澳门和台湾分销、推广和销售带有“Franck Muller”和“Franck Muller Geneve”商标的钟表、钟表配件和零件。

SBML在诉状中称，它与Multicontinental Distribution (Asia)签订独家经销协议，它才是该品牌在上述市场的独家经销商。

4）辉联集团（Vibrant Group）星期三闭市后公布截至4月底的2023财年全年业绩。集团净利大跌超过90%，从去年的930万元滑落至64万6000元，主要是财年下半年转盈为亏所致。每股盈利也从1.34分大跌至0.09分。

5）亚化集团（AsiaPhos）闭市后发公告指Sichuan Rongda Yuexiang Chemical（简称Rongda）暂停了维护工作，并指出公司未接获Rongda的解约通知。亚化会确定Rongda是否有能力完成交易，并会制定一个应急计划。根据协议，公司并没有违反任何义务，因此无须退还400万人民币（约74万6800新元）的按柜金，Rongda可能还须为无法履行交易，赔偿公司的经济损失。

6）奕丰集团（iFAST Corporation）闭市后宣布香港的子公司，为香港职业退休计划法令下的养老金计划，推出一站式电子服务。这项发展与集团大幅加速它在香港的业务增长，以及行之有效地提供电子养老金服务的目标一致。公司股价闭市上扬0.87%至4.63元。