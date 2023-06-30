政府推出滨海花园弯和媒体圈两地段 可建1130个私宅单位

市区重建局（URA）星期五（6月30日）宣布推出滨海花园弯（Marina Gardens Crescent）的白色地段，以及位于媒体圈（Media Circle）的住宅加1层商业空间的地段。这两幅地段同为今年上半年政府售地计划（GLS）下的正选名单地段，可为市场增添共1130个私宅单位。

滨海花园弯地段在滨海南汤东线地铁站旁，可建造约775个单位。

这项目也将是滨海南（Marina South）规划的部分内容。占地45公顷的滨海南将打造成集合住宅、酒店、零售和办公楼的可持续发展住宅区。完成发展后，整个地带预计会有超过1万个住宅单位。

媒体圈（Media Circle）地段靠近纬壹科技城媒体城（Mediapolis）和科学园，可建造约355个单位，地面一层楼则为商业空间。

两幅地段的招标截止日期为明年1月18日。

市区重建局文告说，上述两幅地段是今年上半年政府售地计划的一部分，上半年正选地段的私宅供应量达4090个单位。

该局也说：“为满足需求，政府已进一步增加政府售地计划下的正选地段私宅供应，2023年下半年供应较之前一轮增加了26％。”

包括今年下半年的供应在内，今年正选地段可为市场增添共9250个私宅单位，达到10年来的最高水平。