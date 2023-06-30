利率或再调高让投资者谨慎 本地股市星期五早盘横摆

美国联邦储备局可能持续调高利率，本地投资者保持谨慎，新加坡海峡时报指数星期五（6月30日）早盘横摆，中午时分微升1.09点或0.03%。

海指星期五高开低走，中午12时报3208.37点，早盘最高3222点，最低3204.78点。海指成分股涨幅最显著的是胜科工业（Sembcorp Industries），上升3.43%至5.73元。马来亚银行证券把胜科工业的目标价调高2%至6.1元，指出该股可能下半年会被纳入MSCI指数。

跌幅最显著的新加坡航空公司（SIA），下跌5.07%至7.12元。一批5500万张新航股在星期五被抛售，相当于2.8%的公众持股比率，这促使新航股价早盘大跌。

亚太主要股市方面，日本、澳大利亚、马来西亚和台湾股市下跌，其他地区的股市上升。其中，泰国和深圳股市涨势强劲，上升超过1%。

Optimal Capital Advisors战略主管斯泰西（Frances Stacy）认为，美联储可能继续上调利率，这加大了经济陷入衰退的风险。她说：“美联储将抑制经济增长，以停止让通货膨胀率上升，当局将继续这么做直到体系出现问题，没有理由再抑制经济增长。”

美国商务部经济分析局的最新数据显示，美国2023年第一季经济年化环比增长2%，高于之前预估的1.3%。这促使投资者担忧美联储可能长时间把利率维持在高水平。

投资者也密切关注星期五（30日）发布的个人消费支出（PCE），这是美联储衡量通胀走势的主要指标。接受路透社调查的分析师预测，美国5月份核心通胀率为4.7％，仍远高于美联储2％的目标。

BMO财富管理家族办公室副首席投资官施莱夫（Carol Schleif）说，强劲的经济数据说明经济具更大韧性，但与此同时，这也意味利率将继续调高。

根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch，美联储下个月加息的概率高达88%。美联储主席鲍威尔星期三（28日）也指出，美联储可能会进一步加息，并不排除7月加息的可能性。