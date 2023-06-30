勿洛三死一伤火患研讯 民防：烟蒂酿大火

勿洛组屋大火酿三死一伤，验尸庭揭露，女屋主的男友出门前把未熄灭的烟蒂遗留在纸箱上，之后发讯息让女屋主帮忙丢掉，女屋主虽处理了烟蒂，但民防人员推断她或没察觉到纸箱已开始燃烧，最终酿成大火。

这起致命大火发生于2022年5月13日早上6时45分左右，地点是勿洛北2道第409座组屋的四楼单位。

死者包括该单位的女屋主曾爱玲（56岁）、来自马国的35岁租户陈顺强和3岁爱女陈慧恩。陈顺强的34岁妻子柯佩仪，当时则因重伤昏迷送院。

验尸庭星期五（6月30日）早针对三名死者的死因展开研讯，传召新加坡警察部队和民防部队的调查官出庭供证。

妻子至今已成植物人

警察部队的调查官指曾爱玲因严重烧伤加上吸入浓烟，医护人员当场宣告她不治。陈顺强一家三口则紧急送往樟宜综合医院急救，但陈顺强和女儿陈慧恩也因吸入大量浓烟回魂法术。妻子柯佩仪至今已成植物人。

民防部队调查官指，根据调查，火势主要从单位的客厅前方开始燃烧，因客厅有纸箱、家具、电器等易燃物，火势因此迅速蔓延。

根据女屋主的男友所述，以及他和女屋主的短信对话，民防人员说，女屋主的男友出门前，把未熄灭的烟蒂遗留在纸箱上，想起时给女屋主发语音短信让她帮忙丢掉。

虽然女屋主回短信告知已经处理，但民防人员推断，她或许没察觉到纸箱已开始燃烧。